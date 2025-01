Tennis, Mengozzi eliminato al Forum Forlì, Amadori e Trioschi nel tabellone finale

Si infiammano i campi del Forum Tennis Forlì per una grande rassegna giovanile di valore nazionale. Si tratta di una tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili, per un totale di 262 giocatori in campo fino alle finali in programma il 9 febbraio.

I primi risultati: Under 10 femminile, 1° turno: Anna Ferrari-Martina Pinti 2-6, 6-1, 10-6, Vittoria Arginelli-Amelia Valentini 6-2, 6-1, Maddalena Ranzieri-Stefania Medeea Samoila 6-1, 6-3, Maya Puscas-Caterina Canepa 6-0, 6-1, Micol Foggia-Emma Mattone 7-5, 6-0.

Nell’Under 10 maschile supera il tabellone Under 9 il ravennate Tobias Amadori (Tennix Training Center). Avanza nel tabellone finale Tommaso Trioschi che supera Jacopo Mengozzi.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Leonardo Oligeri-Federico Campana 6-4, 6-4, Tobias Amadori-Mattia Zammarchi 6-1, 6-1. Tabellone finale, 1° turno: Tommaso Trioschi-Jacopo Mengozzi 7-5, 6-4.

Under 12 maschile, 1° turno secondo tabellone: Filippo Bregoli-Nicolò Orazi 6-0, 6-0, Tommaso Cavassi-Rayan Milandri 6-0, 6-0, Davide Bonazza-Filippo Trioschi 6-1, 6-0, Gianmaria Dellarosa-Elia Samorè 6-0, 6-3, Tommaso Migliorini-Gian Maria Milo Ramonda 6-0, 6-1.

Under 12 femminile, 1° turno tabellone Nc: Alessia Barducci-Beatrice Mazzotti 6-0, 6-0, Giorgia Rombi-Gisele Dallari 5-7, 6-0, 10-8, Livia Lamieri-Rachele Gusella 6-4, 4-6, 10-8, Sofia Sanchi-Viola Benini 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Cecilia Rondinelli-Victoria Vivi 6-1, 6-0, Ada Milocco-Lucia Tarlazzi 4-6, 6-0, 10-8.

Nell’Under 14 maschile brilla sui campi di casa Andrea Samorì (Forum Tennis Forlì). Sezione 4°, 1° turno: Gianmarco Pompignoli-Nicolò Saragoni 6-0, 6-4. 2° turno: Marco Bonora-Leon Francesco Benericetti 6-1, 6-1. 3° turno: Andrea Samorì-Andrea Bellavista 3-6, 6-0, 10-5, Flavio Areolite-Gianmarco Pompignoli 6-0, 6-0, Davide Bendandi-Alberto Biasini 7-5, 5-7, 10-8, Mario Simone-Matteo Serafini 6-4, 6-1, Gianmarco Meroni-Giacomo Balzani 6-1, 6-4, Mattia Franchini-Andrea Caminati 6-1, 6-3, Leone Franchi-Edoardo Giuseppe Sabato 6-4, 6-1, Leone Matteo Geri-Riccardo Piraccini 6-1, 6-1, Robert Nitoiu-Nicolò Tudini 6-0, 6-1, Davide Capodagli-Giovanni Folco Guidi 6-3, 6-3, Pietro Reggiani-Alberto Marciano 6-3, 6-1.

Under 14 femminile, turno di qualificazione: Lucrezia Vanni (n.1)-Beatrice Zamboni (n.4) 6-3, 6-1. 1° turno tabellone finale: Elettra Fabbri-Virginia Arduini 7-6 (3), 6-3, Flora Zanzi-Sofia Muccinelli 7-5, 6-1. 2° turno: Agata Bravin-Eva Raimondi 6-2, 6-7 (6), 10-4, Sara Chierici-Miriam Samorì 6-2, 6-1, Diletta Sabbioni-Anna Foschini 6-3, 6-2.

Il giudice di gara per il tabellone è Walter Naldoni, per le gare sono Graziano Farolfi e Marco Gatti, direttore di gara Mauro Emiliani.