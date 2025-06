Tennis, Menghetti vince a Russi

E’ Moreno Menghetti il vincitore della gara maschile del trofeo “Farmacia Boschini”, torneo nazionale di 4ª categoria del Russi Sporting Club. Il 4.1 del Ravenna Sport Center, non inserito nel novero delle teste di serie, in semifinale ha eliminato per 7-5 6-2 l’altro 4.1 Umberto Vocale (Tc Torremaggiore), principale favorito del tabellone, per completare poi il suo percorso netto lasciando tre game (6-1 6-2 il punteggio) a Ciro Donnarumma (4.1, Ct Cesena), seconda testa di serie. Quest’ultimo si era qualificato per la finale regolando 6-4 7-6 il bolognese Massimo Guermandi (4.1, Ct Castenaso).