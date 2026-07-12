Tennis, Memorial “Matassoni” Under 10-12-14-16: trionfano D’Abbiero, Conti, Silvani, Bruni, Falzoni e Casanova / GALLERY

CESENA. Al gran finale sui campi del Circolo Tennis Cesena il Memorial “William Matassoni” il torneo nazionale giovanile per le categorie Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile vittoria nel match-clou di Mattia Zammarchi (Ct Cesena) su Leonardo Gaudenzi (Ct Zavaglia) per 6-2, 6-1.

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Ettore Cicognani-Enrico Piraccini 6-4, 7-6 (5). Quarti: Mattia Zammarchi-Thiago Prati 6-1, 6-2, Mattia Fabiani-Martino Cicognani 6-0, 6-1, Leonardo Gaudenzi-Leone Filippo Alfaroli 6-3, 6-1, Edoardo Caniato-Ettore Cicognani 6-2, 6-0. Semifinali: Mattia Zammarchi-Edoardo Caniato 6-1, 6-2, Leonardo Gaudenzi-Mattia Fabiani 6-1, 6-3.

Nell’Under 10 femminile successo di Elisabeth Nathalie D’Abbiero (Tennisclub Passeier) in finale su Lucilla Zammarchi (Ct Casalboni) per 6-2, 6-1.

Under 10 femminile, quarti: Emma Liera-Virginia Norcio 6-1, 6-2, Elisabeth Nathalie D’Abbiero-Camilla Testa 6-0, 7-5, Lucilla Zammarchi-Matilde Fusai 6-2, 6-0. Semifinali anche per Vittoria Korneva. Semifinali: D’Abbiero-Liera 6-1, 6-3, Zammarchi-Korneva 6-2, 7-5.

Nell’Under 12 femminile in finale Emma Curcio (Ct Cesena) e Camilla Conti (Siro Tennis Bologna). Successo di Camilla Conti per 7-5, 6-1.

Semifinali: Emma Curcio (n.1)-Anna Battistini 6-0, 6-1, Camilla Conti (n.2)-Ginevra Cacchi 6-3, 6-1.

Nell’Under 12 maschile finale tra Noah Prati (Tennis Villa Carpena) e Matteo Silvani (Ct Cesena). Il titolo è andato a Matteo Silvani che si è imposto nel match-clou per 6-3, 6-2.

Semifinali: Noah Prati-Pietro Allegra (n.1) 6-4, 6-7 (5), 10-8, Matteo Silvani (n.2)-Alessandro Pinto (n.3) 6-2, 7-5.

Passiamo all’Under 14. Nel maschile successo di Mattia Bruni (Tc Poggese) in finale su Elia Naldi (Ct Massa) per 4-6, 6-3, 10-4.

Semifinali: Mattia Bruni (n.1)-Luca Bertozzi 6-1, 6-0, Elia Naldi (n.2)-Gianmaria Mussoni (n.6) 6-3, 6-3.

Nell’Under 16 femminile in finale Beatrice Sanna (Valmarecchia Sporting Club) e Giulia Falzoni (Tc Cento). Vittoria di Giulia Falzoni per 6-3, 6-3. Semifinali: Beatrice Sanna (n.2)-Camilla Conti 6-3, 6-0, Giulia Falzoni (n.1)-Bianca Bulzamini 6-1, 6-0.

Nell’Under 16 maschile l’atto finale mette di fronte Leonardo Bartoletti (Valmarecchia Sporting Club) ed Alessandro Casanova (Tc Riccione) che ha vinto il titolo trionfando nel match-clou per 6-1, 6-2. Quarti: Leonardo Bartoletti (n.1)-Federico Sparagi 6-4, 6-0, Luca Battistini (n.4)-Mattia Bruni 6-4, 7-6 (5), Alessandro Casanova (n.3)-Filippo Menzolini 6-0, 6-3, Marco Menichetti (n.2)-Diego Gentile 7-6 (6), 7-5. Semifinali: Bartoletti-Battistini 6-0, 7-5, Casanova-Menichetti 6-0, 6-2

Il torneo è stato diretto dal giudice di gara Andrea Bellelli.