Tennis: Melli, Monti, Giardi e Ancarani avanzano nel Terza del ten Sport Center

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con numeri davvero importanti: sono ben 106 gli iscritti nel tabellone maschile, 36 nel femminile. Il torneo, diretto dalla giudice di gara Nicoletta Pignato, terrà banco fino al 9 novembre. Nel maschile avanzano nel tabellone finale Federico Melli, Giovanni Maria Monti, Mirko Giardi ed Andrea Ancarani.
Primo tabellone, turno di qualificazione: Christian Giacalone (4.1, n.3)-Marco Martelli (4.3) 6-1, 6-4, Davide Fagioli (4.1, n.5)-Daniel Pellegrini (4.2) 6-3, 6-4.
1° turno tabellone finale: Giovanni Maria Monti (4.1)-Lorenzo Pucci (3.5) 6-4, 3-0 e ritiro, Federico Melli (4.1)-Andrea Lombardini (3.5) 6-3, 6-0, Mirko Giardi (3.5)-Lorenzo Gemignani (4.1) 6-4, 5-7, 10-8, Andrea Caniato (3.5)-Giulio Venturi (4.1) 6-2, 6-3, Andrea Ancarani (4.1)-Davide Faoro (3.5) 6-1, 6-1.
Anche nel torneo femminile si parte dal tabellone di 4° categoria, la prima a qualificarsi è stata Alessia Armenise, seguita da Anna Margherita Lanconelli e Lucia Barbieri.
Primo tabellone, turno di qualificazione: Alessia Armenise (4.4)-Elisabetta Dallari (4.1) 6-3, 6-3, Anna Margherita Lanconelli (4.2)-Chiara Massari (4.1, n.1) 6-3, 5-7, 10-8, Lucia Barbieri (4.1, n.2)-Danila Diano (4.4) 6-0, 6-0.