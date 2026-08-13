Tennis, Melania Vancini vince il Memorial “Bilancioni” al Tc Torre Pedrera

RIMINI. Si è concluso il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tc Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni”. Protagoniste del match-clou sono state Karina Mirella Correa Moran (Ct Casalboni) e Melania Vancini (Max Tennis Time Bologna). Il titolo è andato a Melania Vancini che si è imposta in finale con il punteggio di 6-2, 7-6 (7).

Quarti: Karina Mirella Correa Moran (4.1, n.4)-Valentina Baldinini (4.1, n.5) 6-4, 7-5, Giulia Dell’Aquila (4.3)-Nadia Gasponi (4.1, n.3) 6-3, 6-2, Melania Vancini (4.1, n.2)-Francesca Stefanelli (4.2) 6-3, 1-6, 10-6. In semifinale anche Giulia Falzoni (4.2) per il forfait della sua avversaria.

La giudice di gara è stata Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.