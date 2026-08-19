Tennis: Melandri, Costanzo, Bevilacqua e Rossi partono forte all’Open del Ct Cesena

CESENA. Primi match nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 30 agosto.
Si qualificano dal tabellone di 4°, tra gli altri, Giovanni Melandri, Giacomo Costanzo, Carlos Bevilacqua e Michele Rossi.
Turno di qualificazione: Giovanni Melandri (4.3)-Leonardo Conti (4.1, n.3) 1-6, 6-1, 10-2, Giacomo Costanzo (4.1, n.4)-Thomas Guerra (4.2) 6-3, 6-0, Carlos Bevilacqua (4.2)-Filippo Foschi (4.1, n.5) 6-0, 6-3, Maurizio Foschi (4.1, n.6)-Gabriele Iudica (4.2) 6-1, 6-1, Joseph Fresegna (4.1, n.7)-Riccardo Palai (4.2) 6-3, 6-2, Daniele Friguglietti (4.1, n.8)-Enrico Rossi (4.2) 6-4, 6-2, Andrea Palai (4.1, n.9)-Alberto Biasini (4.2) 5-7, 6-3, 10-8, Federico Ricci (4.2)-Cristiano Pinna (4.1, n.10) 4-6, 6-3, 11-9, Michele Rossi (4.1, n.12)-Marco Schiavo (4.1) 6-0, 6-0.
Si qualificano anche Elia Farneti (4.3) e Lorenzo Pistocchi (4.1, n.11).
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Simone D’Elia.