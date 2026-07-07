Tennis, Melandri, Bertaccini al 3° turno al Mattei

Primi match nel torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Mattei di Ravenna. A segno nel tabellone finale Lorenzo De Donato, Gabriele Mariano Herrera Darias, Giovanni Melandri e Luigi Angelo Bertaccini. Secondo turno: Lorenzo De Donato (4.5)-Lorenzo Massa (4.5) 6-0, 6-0, Gabriele Mariano Herrera Darias (4.5)-Alessandro Donati (4.5) 6-4, 5-7, 11-9, Giovanni Melandri (4.4)-Jacopo Tazzari (4.4) 6-0, 6-0, Leonardo Ancarani (4.4)-Lorenzo Saviotti (Nc) 6-3, 6-1, Marco Ranieri (Nc)-Piero Mainardi (4.3) 6-1, 6-3, Davide Muzzioli (4.3)-Maurizio Ceroni (4.5) 6-4, 6-2, Tommaso Pangrazi (Nc)-Lorenzo Corrado (4.4) 6-0, 6-1, Luigi Angelo Bertaccini (4.3)-Marco Cantagallo (4.3) 7-6, 1-6, 10-6.