Tennis: Mecarelli in semifinale ad Antalya, i risultati del Road to Foto al Villa Carpena

ANTALYA. Michele Mecarelli conquista le semifinali, esce di scena nei quarti invece Alex Guidi nel torneo Itf Junior Tour turco di Antalya (J100, terra), l’“Mta Open”. Alex Guidi, allievo dell’Accademia del Villa Carpena, è stato sconfitto nettamente nei quarti per 6-1, 6-1 dal russo Roman Kharlamov (n.3). Molto bene invece Mecarelli, allievo della Galimberti Tennis Academy, che si è imposto per 3-6, 6-3, 6-0 sull’ucraino Dmytro Vterkovskiy ed in semifinale affronta lo stesso Kharlamov.

Doppio, quarti: Pasi-Guidi sconfitti 6-4, 7-6 (3) dai francesi Barreira Bonzom, mentre Mecarelli-Pecorini si sono imposti sui turchi Argun-Karaman per 6-1, 6-1 ed ora affrontano per un posto in finale gli stessi francesi.

FORLI’. Il Road to Foro per la 4° categoria, maschile e femminile, va in scena al Tennis Villa Carpena fino al 24 marzo. In programma quattro tabelloni, i singolari maschile e femminile ed i due doppi.

Nel maschile di 4°, 2° turno: Giacomo Romagnoli (4.5)-Marco Strocchi (4.5) 6-1, 6-1. 3° turno: Giacomo Costanzo (4.4)-Simone Armuzzi (4.6) 4-6, 7-5, 10-7, Riccardo Albicini (4.4)-Enrico Lucido Orlati (4.5) 6-1, 7-6, Manuel Fabbri (Nc)-Cristian Capelli (4.4) 6-4, 6-7, 10-3. 4° turno: Alessandro Federico Marcon (4.3)-Mattia Farabegoli (Nc) 6-1, 6-3, Matteo Barbieri (4.4)-Lorenzo Franchi (4.4) 7-6, 6-3, Marco Schiavo (4.3)-Claudio Degli Angeli (4.4) 6-0, 6-2, Alberto Minichino (4.5)-Simone Forti (4.4) 6-3, 6-3, Cristian Barasa (4.4)-Luca Baldi Pardi (4.3) 6-2, 6-2, Alessandro Mamini (4.6)-Tommaso Alberti (4.3) 6-4, 6-1, Graziano Bosi (4.3)-Cristiano Fabbri (Nc) 6-1, 6-1, Gabriele Schiavo (4.4)-Christian Giacalone (4.5) 6-2, 6-2, Gianni Masotti (Nc)-Francesco Mazzotti (4.3) 5-7, 6-1, 10-6, Luca Brasini (Nc)-Luca Baraghini (4.3) 6-2, 6-4, Paolo Ghetti (4.5)-Giacomo Benvenuti (4.4) 6-2, 6-1, Giacomo Zambianchi (4.4)-Roberto Noletti (4.3) 6-2, 0-4 e ritiro, Pier Francesco Golfarelli (4.5)-Matteo Nigi (4.4) 6-3, 3-6, 10-5.

Nel doppio maschile al via 20 coppie, nell’ordine delle teste di serie Terranova-Tavani, Pieri-Caminati, Pacchioni-Sgarzi, Gaudenzi-Bizzarri, Rossi-Urbini, Luca e Simone Sanzani, Prati-Fusconi, Giacomo e Fabrizio Romagnoli. Ottavi per Martelli-Strocchi. 1° turno: Lambertucci-Farina b. Mazzotti-Donati 6-2, 6-4, Naldoni-Nostri b. Giorgi-Ceroni 6-4, 3-6, 10-6. Quarti: Luciani-Lamattina b. Bertaccini-Cappelli 6-4, 7-6.

Nel singolare femminile (10 iscritte) n.1 Emma Ceccarelli, n.2 Chiara Sbrighi, nel doppio femminile n.1 Bagnolini-Brighi. 1° turno: Benedetta Tolomei (Nc)-Elena Ravaglia (Nc) 6-1, 6-0, Margherita Pezzani (4.5)-Vittoria Montalti (4.6) 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.