Tennis, Mazzotti si impone a Torre Pedrera

Week-end con il buon tennis all’Up Tennis di Torre Pedrera che ha organizzato il torneo maschile di 3°. Ha vinto Francesco Mazzotti: il portacolori del Tc Parckin di Cesenatico, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Francesco Pratelli 5-4, 1-0 e ritiro e in finale l’altro 3.4 Edoardo Belletti (n.1), portacolori del Suzanne Lenglen 2 di Fusignano, 4-2, 5-3. Quest’ultimo era approdato alla finalissima battendo 4-2, 1-4, 10-5 Nicola Gioseffi. Quarti per Jacopo Garuti, Davide Pierini, Alex Balducci e Paolo Gori.