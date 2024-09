Tennis, Mazzola-Bronzetti finale al Mi.Ma

Finale tra Filippo Mazzola e Alberto Bronzetti domani alle 12 nel 1° Memorial “Francesco Salaroli” by Dieci Tennis Experience al Circolo Mi.Ma Mare Pineta di Milano Marittima. Nella giornata che ha vissuto il doppio turno, quarti la mattina e semifinali nel pomeriggio, il primo che ha tagliato il traguardo con il match-clou è stato Filippo Mazzola. Il marchigiano che si allena alla Galimberti Academy a Cattolica, ha battuto 6-3, 6-3 Andrea Paolini. A seguire ha conquistato la finalissima anche il riminese Alberto Bronzetti che ha messo in fila uno dopo l’altro l’imolese Enrico Baldisserri e in semifinale, al termine di un match bellissimo, Matteo Liusso (Tennis Como). Quarti: Matteo Liusso (2.3, n.8)-Alessandro Pecci (2.1, n.1) 6-3, 6-3, Alberto Bronzetti (2.2, n.4)-Enrico Baldisserri (2.5), Andrea Paolini (2.2, n.6)-Daniel Bagnolini (2.2, n.3) 2-6, 6-3, 6-2, Filippo Mazzola (2.3, n.7)-Manuel Mazza (2.1, n.2) 4-6, 6-3, 6-3. Semifinali: Bronzetti-Liusso 4-6, 6-1, 6-4, Mazzola-Paolini 6-3, 6-3.