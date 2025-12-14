Tennis, Mazzola battuta nella finale di Antalya

E’ un finale di stagione con il “botto” per la Galimberti Tennis Academy. In questa domenica di metà dicembre, infatti, Mattia Logrippo si è laureato campione d’Italia Under 16, mentre Alessandra Mazzola si è piazzata in finale nel torneo Itf di Antalya, un paio di settimane dopo aver conquistato il suo primo titolo nel circuito professionistico internazionale, a Torellò, in Spagna.

La riccionese Alessandra Mazzola, raggiungendo l’ultimo atto nel torneo Itf turco di Antalya ha confermato ulteriormente il suo brillante stato di forma. La romagnola (n.2 del tabellone) ha ceduto ieri in finale 6-3, 4-6, 6-2 alla spagnola Aran Teixido Garcia. Alessandra Mazzola resterà ad Antalya per disputare un altro torneo Itf (terra, 15.000 dollari) dove è la terza testa di serie.

Intanto il 16enne mancino Logrippo, che da qualche mese fa base a Cattolica, ha battuto nella finale 2-6, 6-0, 6-3 il sardo Lorenzo Rocco (Tc Cagliari) conquistando il prestigioso scudetto tricolore.