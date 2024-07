Tennis: Mazza-Urgese e Filippi-Ravaioli le semifinali dell’Open al Forum, al via il Terza femminile del Cicconetti

FORLI’. E’ approdato alle semifinali sui campi del Forum Tennis Forlì il torneo nazionale Open maschile. Si tratta del memorial “Antonio Bonivento”, trofeo “Rs Elettroimpianti” con un montepremi di 2000 euro.

Protagonisti dei quarti due giocatori del Forum, Nicola Ravaioli e Nicola Filippi, Jamal Urgese (Tennis Villa Carpena) ed il n.1 del seeding, il 2.1 riminese Manuel Mazza (Tc Viserba). Oggi le semifinali: alle 18 Mazza-Urgese, alle 20 il derby Nicola Filippi-Nicola Ravaioli, finale domenica alle 18.

Ottavi: Alex Guidi (2.5)-Tommaso Filippi (2.7) 6-2, 6-2, Jamal Urgese (2.6)-Enrico Baldisserri (2.5, n.4) 4-6, 6-3, 10-7, Francesco Cartocci (2.5, n.5)-Marco Caporali (2.8) 7-6 (4), 6-0, Mattia Bandini (2.5, n.6)-Rafael Capacci (2.8) 6-4, 6-2, Nicola Filippi (2.5, n.3)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-2, 6-3, Nicola Ravaioli (2.5)-Pietro Briganti (2.7) 7-6 (2), 6-3. Quarti: Manuel Mazza (2.1, n.1)-Alex Guidi (2.5) 6-4, 6-3, Jamal Urgese (2.6)-Francesco Cartocci (2.6, n.5) 6-1, 6-7 (5), 10-4, Nicola Filippi (2.5, n.3)-Mattia Bandini (2.5, n.6) 7-6 (4), 3-6, 10-6. Passa anche Nicola Ravaioli (2.5) per il forfait del suo avversario.

Intanto è previsto anche il tabellone a conclusione di 3° nel quale il n.1 è il 3.1 Riccardo Cicinelli.

Il giudice di gara è Daniele Benedetti.

RIMINI. Primi match in programma nel torneo nazionale di 3° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Sono 48 le giocatrici al via in questo torneo che terrà banco fino al 4 agosto. Ai vertici il ruolo delle principali favorite spetta alle 3.1 Greta Vagnini (Tc Viserba) ed Isotta Mancini (Ct Rimini), a seguire le 3.3 Manila Dall’Agata (Ct Zavaglia), Matilde Morri (Ct Rimini) e Jessica Barbieri (Tc Viserba). Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Emma Tarducci, Elena Tarini, Cristina Carattoni, Alessia Calcagno, Margaret Tonelli, Benedetta Patimo, Alessia Frontini e Sabina Raschini. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine alle 3.1 Greta Vagnini ed Isotta Mancini ed alle 3.3 Manila Dall’Agata e Matilde Morri.

La stagione del Circolo Tennis Cicconetti proseguirà poi dal 3 agosto con il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo), l’ex Settebello per il quale già ora ci sono più di 50 adesioni.

Il giudice di gara nel torneo di 3° femminile è Roberto Raffaelli.