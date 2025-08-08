Tennis: Mazza, Mami, Pagliuca, Brugioni e Fabiani al tabellone finale del Terza al Cicconetti

RIMINI. Entra nel vivo sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile. Avanzano nel tabellone finale, tra gli altri, Francesco Mazza, Michelangelo Mami, Gianluca Pagliuca, Nicolò Brugioni e Giovanni Fabiani. Turno di qualificazione: Marco Storoni (4.1, n.11)-Riccardo Muccioli (4.5) 6-1, 6-2, Stefan Buca (4.4)-Massimiliano Perotti (4.1, n.14) 6-7, 6-3, 10-5, Pietro Matteini (4.1, n.15)-Thomas Guidi Zoffoli (4.2) 6-0, 6-0, Mauro Tedeschi (4.3)-Umberto Uguccioni (4.1, n.16) 6-3, 6-7, 10-2, Thomas Gabellini (4.2)-Giacomo Simonazzi (4.1, n.17) 6-1, 6-2, Paolo Briolini (4.1, n.18)-Samuele Cardinali (4.3) 6-2, 6-2, Adriano Amadio (4.1)-Thomas Roccati (4.3) 6-0, 6-0, Giulio Paltrinieri (4.5)-Marco Filippi (4.1, n.6) 6-3, 7-6, Andrea Bonetti (4.1, n.8)-Alessandro Nanni (4.4) 7-5, 3-1 e ritiro, Roberto Meco (4.3)-Gianmaria Sarti (4.1, n.1) 6-1, 6-4, Paolo Duranti (4.1, n.2)-Alessandro De Luca (4.2) 6-3, 6-1, Andrea Lombardini (4.1, n.3)-Nicola Manuzzi (4.2) 6-2, 6-4, Alessandro Neri (Nc)-Alessandro Gostoli (4.1, n.4) 6-4, 2-6, 10-6. 1° turno tabellone finale: Francesco Mazza (3.5)-Alfredo Fuschillo (4.3) 6-4, 6-1, Michelangelo Mami (3.5)-Alessandro Ciacci (3.5) 3-6, 6-3, 10-7, Gianluca Pagliuca (3.5)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-2, 6-4, Nicolò Brugioni (3.5)-Maurizio Bologna (4.2) 6-4, 6-4, Giovanni Fabiani (3.5)-Fabio Travaglini (4.1) 6-0, 6-4.