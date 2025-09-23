Tennis: Mazza entra in tabellone al Future di Sabadell, Perfetti a segno nel Future di Otopeni

Sabadell. Manuel Mazza in campo nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future spagnolo di Sabadell (30.000 dollari, terra), giunto alla 31esima edizione. Sorteggio sfortunato per il riminese che al 1° turno affronta il n.1 Lorenzo Giustino. Si qualifica per il tabellone principale del torneo catalano Francesco Forti (n.1) che all’esordio ha travolto 6-0, 6-0 lo spagnolo Alvaro Bueno Gil, al 2° turno si è ripetuto contro l’altro spagnolo Carles Rojas, battuto 6-1, 6-2 e nel 3° e decisivo turno ha battuto un altro giocatore iberico, Manel Lazaro Juncadella (n.10) per 6-3, 6-3. Ora per il cesenaticense esordio nel tabellone principale contro l’indiano Dev Javia.

Doppio, 1° turno: Forti-Mazza b. Gakhov-Zusman (Rus-Usa) 6-3, 6-4. Quarti contro gli spagnoli Gutierrez-Jover (n.3).

Santa Margherita di Pula. Il maltempo si abbatte sul torneo Itf Men’s Future sardo di Santa Margherita di Pula (30.000 dollari, terra), il “Fortevillage Trophy”. Rinviati a domani i match, in alcuni casi appena iniziati, del 1° turno: partono dal tabellone principale Jacopo Bilardo e Filippo Mazzola (wild-card) che se la vedono entrambi contro un qualificato, rispettivamente Nicolò Toffanin e Sebastiano Cocola. Si è qualificato Luigi Valletta che all’esordio trova Alexander Weis (n.6).

Doppio, 1° turno: De Marchi-Mazzola contro Chirala-Lapsansky (Ind-Svk, wild-card), Mondazzi-Valletta contro Ribecai-Rossi, Bilardo-Oradini (n.3) contro Overmyer-Saxer (Usa-Sui).

Nell’Itf Women’s Tour femminile partono dal tabellone principale Alessandra Mazzola e Marta Lombardini con una wild-card. 1° turno: Marta Lombardini-Jennifer Ruggeri, Alessandra Mazzola-Carla Giambelli (wild-card). Doppio, 1° turno: Lombardini-Ruggeri contro Zaar-Grammatikopoulou (Swe-Gre, n.1).

Otopeni. Noah Perfetti parte con il piede giusto nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future rumeno di Otopeni (15.000 dollari, terra). Per il faentino esordio con successo (6-2, 6-4) contro il rumeno Matei Varbanciu (wild-card). Ottavi contro il vincente tra lo spagnolo Hugo Ruiz Rodriguez (qualificato) e Niccolò Catini (n.8).

Doppio, 1° turno: Catini-Perfetti (n.2) b. Andoroi-Golescu (Rou) 6-2, 6-4. Quarti contro Torcq-Paardekooper (Bel-Ned).

Kayseri. Si ferma ad un passo dal tabellone principale Alberto Morolli nel torneo Itf Men’s Future turco di Kayseri (15.000 dollari, hard outdoor). Il riminese, testa di serie n.9, ha battuto 6-4, 6-4 all’esordio l’uzbeko Ilya Ignatov, poi al 2° turno si è imposto 6-2, 6-4 sul ceko Daniel Blazka. Al 3° e decisivo turno è arrivata la sconfitta per 6-4, 6-4 contro il russo Mikhail Khodorchenko. Parte dal tabellone principale Leonardo Cattaneo che all’esordio trova lo statunitense Phillip Jordan.

Slovenj Gradec. Lorenzo Angelini e Lorenzo Beraldo impegnati nel main-draw del torneo Itf Men’s Future sloveno di Slovenj Gradec (15.000 dollari, terra). Così al 1° turno: Angelini-Samuele Pieri (n.3) e Beraldo-Samuel Matijasic (Slo, wild-card). Doppio, 1° turno: Angelini-Beraldo b. Gundacker-Hausberger (Aut) 7-6 (5), 1-6, 10-3. Quarti contro Bosio-Martin Manzano (n.1).

