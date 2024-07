Tennis: Mazza, Corsaro, Morolli e Zannoni in semifinale all’Open del Cerri, Briganti, Capacci, Mucciarella e Ravaioli negli ottavi all’Open del Forum

CATTOLICA. Manuel Mazza conquista facilmente le semifinali nel torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cerri, il trofeo Porsche “Augusto Gabellini”, giunto quest’anno all’11° edizione e dotato di 5000 euro di montepremi. Direttamente nei quarti l’esordio del n.1 del seeding, Manuel Mazza (Tc Viserba), che ha superato con una certa facilità Diego Sabattini ed oggi (verso le 20) affronterà per un posto in finale Giuseppe Corsaro, un giovane in continua ascesa. Semifinali anche per il riminese Alberto Morolli che ha fermato la corsa di un ottimo Jacopo Antonelli, e per Samuel Zannoni (Tc Viserba) che è passato per il forfait del n.2 del seeding, il 2.3 Luca Parenti. In programma oggi (dalle 18) anche le semifinali femminili: Alletti-Lombardini, a seguire Dell’Edera-Reggianini.

Ottavi: Diego Sabattini (2.5, n.8)-Mattia Pozzi (2.7) 5-7, 6-4, 10-6, Jacopo Antonelli (2.6)-Francesco Rastelli (2.4, n.6) 7-6, 6-3, Samuel Zannoni (2.6)-Sevan Bottari (2.5, n.7) 6-3, 6-4, Giuseppe Corsaro (2.4, n.5)-Francesco Giorgetti (2.6) 4-6, 6-4, 10-8. Quarti anche per Dennis Ciprian Spircu (2.7). Quarti: Manuel Mazza (2.1, n.1)-Diego Sabattini (2.5, n.8) 6-2, 6-1, Giuseppe Corsaro (2.4, n.5)-Dennis Ciprian Spircu (2.7) 6-0, 6-0, Alberto Morolli (2.3, n.3)-Jacopo Antonelli (2.6) 6-3, 6-4.

Femminile, quarti: Marta Lombardini (2.5, n.2)-Mia Chiantella (2.7) 6-3, 6-2. Semifinali anche per la sammarinese Silvia Alletti (2.6), Francesca Dell’Edera (2.5, n.1) e Demi Reggianini (2.6).

Il giudice di gara è Roberto Scaioli, direttrice di gara Francesca Cerri.

FORLI’. Siamo alla fase clou sui campi del Forum Tennis Forlì nel torneo nazionale Open maschile. Si tratta del memorial “Antonio Bonivento”, trofeo “Rs Elettroimpianti” con un montepremi di 2000 euro.

Conquistano gli ottavi Pietro Briganti (Pol.2000 Cervia), Rafael Capacci (Tennis Villa Carpena), Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia) ed il beniamino di casa, Nicola Ravaioli.

3° turno: Jamal Urgese (2.6)-Gabriele Sgroi (3.1) 6-3, 6-3, Rafael Capacci (2.8)-Marco Chiarello (2.7) 6-1, 6-2, Matteo Mucciarella (2.8)-Andrea Rondoni (2.6) 6-2, 6-7 (5), 10-8, Nicola Ravaioli (2.5)-Leonardo Fabbri (2.7) 6-3, 6-3, Pietro Briganti (2.7)-Pietro Augusto Bonivento (2.5) 6-3, 7-6 (0).

Ottavi per Tommaso Filippi (2.7), Marco Caporali (2.8) ed Alex Guidi (2.5).

Intanto è previsto anche il tabellone a conclusione di 3° nel quale il n.1 è il 3.1 Riccardo Cicinelli.

Il giudice di gara è Daniele Benedetti.