Tennis: Mazza-Bottari la finale dell’Open all’Up, fase clou per l’Open di Villanova e il Terza del Cicconetti

RIMINI. Manuel Mazza contro Sevan Bottari. E’ la finale del torneo nazionale Open maschile (limitato ai 3.5) organizzato dall’Up Tennis di Torre Pedrera, dotato di un montepremi complessivo di 1500 euro, il trofeo “Nbz”, in programma oggi (mercoledì) alle 19.30. In semifinale Manuel Mazza ha vinto facilmente (6-1, 6-1) il derby del Tc Viserba contro Samuel Zannoni, mentre Sevan Bottari (Ten Sport Center) ha vinto un match molto più tirato, ma comunque mostrando un tennis molto solido, su Ivan La Cava (Tc Vomero) nella parte bassa del tabellone per 6-3, 7-6 (5).

3° turno: Nicola Ravaioli (2.5)-Mattia Pozzi (2.7) 6-3, 6-2, Jacopo Antonelli (2.6)-Jacopo Menegazzo (2.5, n.7) 6-0, 6-1. Ottavi: Nicola Filippi (2.5)-Mattia Bandini (2.5, n.8) 7-6 (8), 3-6, 6-4, Alessandro Canini (2.6)-Riccardo Parravicini (2.5, n.4) 6-1, 7-5, Samuel Zannoni (2.5, n.5)-Luca Bartoli (2.6) 6-1, 6-3, Diego Zanni (2-5, n.6)-Carlo Paci (2.7) 6-1, 6-3, Sevan Bottari (2.5, n.3)-Luca Andruccioli (3.1) 6-3, 6-4. Quarti: Manuel Mazza (2.1, n.1)-Nicola Filippi 6-4, 6-4, Zannoni-Canini 6-2, 6-2, Bottari-Zanni 6-3, 6-2, Ivan La Cava (2.3, n.2)-Nicola Ravaioli (2.5) 6-4, 7-5.

Il giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttore di gara il maestro Stefano Zanni.

Villanova di Bagnacavallo. Entra nella fase clou il torneo nazionale Open trofeo “Tozzi Green”, dotato di ben 8.000 euro di montepremi, giunto quest’anno all’11esima edizione, organizzato dal Tennis Club Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”.

Conquistano gli ottavi, tra gli altri, Nicola Filippi e Nicola Ravaioli del Forum Tennis Forlì, l’imolese Enrico Baldisserri, e Samuel Zannoni (Tc Viserba).

4° turno: Riccardo Parravicini (2.5)-Simone Sgarbi (2.6) 5-7, 7-6 (10), 7-6 (6), Nicola Filippi (2.7)-Dennis Ciprian Spircu (2.7) 6-1, 6-0, Enrico Baldisserri (2.5)-Tommaso Filippi (2.7) 6-3, 6-1, Sevan Bottari (2.5)-Nicholas Scala (2.6) 6-0, 6-1, Mattia Bandini (2.5)-Andrea Rondoni (2.6) 6-1, 6-2, Jamal Urgese (2.6)-Jacopo Menegazzo (2.5) 6-1, 6-2, Nicola Ravaioli (2.5)-Mattia Benedetti (2.8) 6-2, 6-2, Samuel Zannoni (2.5)-Luigi Valletta (2.7) 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

RIMINI. Sui campi del Circolo Tennis Cicconetti prosegue il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo), l’ex Settebello. Lorenzo Scarpellini è stato il primo a qualificarsi per il terzo tabellone, bene anche Enrico Taddei, Giuseppe Agostini, Andrea Puccetti e Thomas Guidi Zoffoli.

Sorteggiata la sezione 4.1-4.2 che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine i 4.1: Fabio De Santis, Andrea Bonetti, Alessandro Bernardi, Francesco Paolini, Giacomo Francini, Giovanni Fabiani, Elia Michelangelo Cicognani, Adriano ed Alberto Amadio, Marino Masi, Raffaele Mitri, Filippo Macrelli, Niccolò Lunedei, Kevin Tafaj, Francesco Mazza, Marco Gianfrini, Alessandro Gostoli, Franco Carlini, Mirko Giardi, Cristiano Pinna e Samuele Gianni.

1° turno: Cesare Cavagnino (Nc)-Maurizio Rosadini (4.6) 6-2, 2-6, 10-5, Massimiliano Grisanti (4.5)-Mattia Bartolucci (Nc) 6-1, 6-2, Nicolò Silvagni (4.5)-Davide Bucci (Nc) 6-4, 6-7, 10-8, Alessandro Canzian (4.5)-Fabio Montebelli (4.5) 6-1, 7-6.

2° turno: Davide Mazzotti (4.4)-Andrea Crovetti (4.4) 6-1, 6-0, Gianmarco Palumbo (4.4)-Alberto Tagliavini (4.4) 6-0, 6-2, Corrado Fantini (4.5)-Andrea Donini (Nc) 6-3, 6-0, Andrea Scazzieri (4.5)-Francesco Saverio Gerboni (Nc) 6-2, 6-2, Daniele Monteventi (Nc)-Giorgio Nardini (4.4) 6-2, 6-1, Enrico Taddei (4.5)-Andrea Gobbi (4.5) 6-0, 6-0, Giuseppe Agostini (4.4)-Federico Crisafulli (4.4) 6-2, 6-2, Andrea Puccetti (4.4)-Marco Bianchi (4.4) 6-2, 6-1, Thomas Guidi Zoffoli (4.4)-Alberto Grassi (4.4) 7-6, 6-2. Turno di qualificazione: Lorenzo Scarpellini (4.4)-Romeo Fabbri (4.3, n.11) 6-2, 6-4.