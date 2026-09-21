Tennis, Mazza-Bagnolini stasera alle 20 la finale a Meldola

Sono Manuel Mazza e Daniel Bagnolini i finalisti (stasera alle 20) del torneo Open organizzato dal Ct Meldola, una rassegna dotata di 4000 euro di montepremi. Si tratta della prima edizione dell’Open “Città di Meldola-Trofeo Madonna del Popolo”. Nelle semifinali di domenica sera il 2.1 riminese Manuel Mazza (Ct Crema), testa di serie n.1, si è imposto 3-6, 6-1, 6-1 sul 2.3 forlivese Nicola Ravaioli (n.5), portacolori del Forum, mentre il 2.1 cervese Daniel Bagnolini (Ct Zavaglia), n.2 del seeding, ha sconfitto 6-3, 6-4 il 2.2 Enrico Baldisserri (n.3).