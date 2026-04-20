Tennis, Mazza, Amadio, Gostoli promossi a Riccione

Da sabato si gioca sui campi del Circolo Alleanza Nazionale di Riccione il torneo di 3° categoria maschile che vede al via 92 giocatori. Si parte con la sezione di 4° categoria, si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Marco Mazza, Adriano Amadio, Claudio Sanchioni e Alessandro Gostoli.
Primo tabellone, turno di qualificazione: Marco Mazza (4.1, n.3)-Matteo De Angeli (4.2) 6-4, 3-6, 10-8, Adriano Amadio (4.1, n.4)-Loris Volpinari (4.2) 6-4, 6-1, Pietro Aldo Ferioli (4.1, n.5)-Nicola Terenzi (4.2) 6-1, 6-4, Alessandro Gostoli (4.1, n.7)-Lorenzo Maria Lico (4.2) 6-1, 3-6, 11-9, Daniel Pellegrini (4.1, n.10)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-1, Claudio Sanchioni (4.1, n.1)-Roberto Sanzani (4.2) 5-4 e ritiro.