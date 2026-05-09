Tennis, Mattone-Samoila finale a Riccione

Sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione è alle battute finali il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile. Under 10 femminile, quarti: Camilla Testa-Matilde Lodi 6-1, 6-2, Lucilla Zammarchi-Giulia Galan 7-6, 6-1, Martina Taioli-Matilde Rava 6-2, 6-4, Giulia Paladini-Sofia Bindella 6-3, 6-3.

Under 10 maschile, tabellone finale, quarti: Mathias Bedendo-Lluac Pragliola 6-1, 6-3, Pietro De Cesare-Noel Zefiro 7-6, 6-2.

Under 12 maschile, secondo turno secondo tabellone: Riccardo Monti-Alessandro Saracino 6-1, 6-1. Turno di qualificazione: Matteo Silvani-Jacopo Tazzari 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 femminile finale tra Emma Mattone (Ct Casalboni) e Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione). Semifinali: Stefania Medeea Samoila-Antonia Sabrina Puscas (n.2) 6-0, 6-3, Emma Mattone (n.1)-Ginevra Baronciani 6-1, 6-2.