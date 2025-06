Tennis, Mattone, Foggia e Puscas in semifinale a Faenza

Avanza il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour, sui campi del Tc Faenza. Under 10 femminile, quarti: Emma Mattone-Sofia Grimandi 6-1, 6-1, Micol Foggia-Ilaria Orselli 6-1, 6-1, Maya Puscas-Vittoria Korneva 6-1, 6-1. Under 10 maschile, primo turno tabellone finale: Leopoldo Scarpa-Tommaso Trioschi 7-5, 6-1, Diego Pedro Soricelli-Tobia Di Diodoro 6-1, 6-2, Enrico Montefalcone-Leonardo Wannis 6-1, 6-1. Under 12 maschile, quarto turno: Riccardo Cricca-Giacomo Tassinari 6-2, 6-3. Under 14 maschile, terzo turno: Andrea Caminati-Paolo Louis Pietrantonio 6-1, 6-1, Gianmaria Marchi-Giulio Zama 6-4, 5-7, 10-7. Under 14 femminile, secondo turno: Alessia Guerrini-Amelia Cavicchio 6-4, 6-3. Turno di qualificazione: Alexandra Estefania Nunez Leanez (n.1)-Daniela Isabella Garcia Tedioli 6-1, 6-1.