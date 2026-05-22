Tennis, Mattioli e Ciuffoli avanti all’Alleanza Sportiva

Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo di 4° categoria maschile. Si qualificano nel secondo tabellone Elia Mattioli, Edoardo Maria Ciuffoli e Marco Gottardi Mellina. Secondo tabellone, 1° turno: Omar Vergari (4.5)-Paolo Petrone (4.5) 7-6, 4-6, 12-10, Leonardo Patacconi (4.5)-Massimo Ovarelli (4.5) 6-2, 7-5, Marco Zaniboni (4.5)-Gianluca Collico (4.5) 6-2, 6-2, Edoardo Rossetti (Nc)-Giovanni Cianciaruso (4.5) 6-1, 6-1, Mirko Witt (Nc)-Alessandro Spadoni (4.5) 7-5, 6-1, Lorenzo Rossi (4.5)-Marco Sartini (4.5) 7-5, 6-1,
Turno di qualificazione: Francesco Visino (4.4, n.2)-Gianmarco Rossi (Nc) 6-4, 6-4, Luigi Campana (Nc)-Carlo Alberto Brunelli (4.4, n.3) 6-3, 6-2, Pietro Grechi (4.4, n.17)-Nauhel Zanfino (4.4) 6-3, 6-2, Elia Mattioli (4.4, n.1)-Stefano Rabitti (4.6) 6-2, 6-1, Edoardo Maria Ciuffoli (4.4, n.5)-Leonardo Ancarani (Nc) 6-2, 4-6, 10-7, Marco Gottardo Mellina (4.4)-Michele Gulini (4.4, n.19) 6-3, 6-1.