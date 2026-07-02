Tennis, Mattia Zammarchi vince a Cervia

E’ già entrata nella fase finale sui campi della Polisportiva 2000 Cervia la bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 femminile la prima finalista è Camilla Testa (Ct Rimini) che ha superato Matilde Rava 6-3, 3-6, 10-4.

Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Zammarchi (Ct Cesena) in finale su Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) 6-2, 4-6, 10-5. Semifinali: Zammarchi-Rinaldi 6-3, 6-1, Morganti-Oligeri 5-7, 6-4, 10-6.

Nell’Under 12 femminile la prima a raggiungere la finale è stata Emma Mattone (Ct Casalboni), testa di serie n.1, che in semifinale ha battuto Alice Fabbri per 6-2, 6-1.

Nel maschile 4° turno: Michelangelo Preti-Riccardo Monti 6-4, 3-6, 10-7, Francesco Camagni-Francesco Gardenghi 6-1, 6-2, Alessio Morozzi-Loris Bianchi 6-0, 6-0, Pietro Gubbini-Guglielmo Placucci 6-0, 6-1. Ottavi: Alex Sciutti (n.5)-Alessandro Bettinelli 6-7 (4), 7-5, 10-4.

Nell’Under 14 femminile semifinali per Caterina Cova, Lucia Tarlazzi, Elisabetta Pastore e Margherita Tesselli. Quarti: Caterina Cova (n.1)-Sofia Sanchi 7-5, 6-3, Lucia Tarlazzi-Bianca Amadei 6-3, 2-6, 10-6, Margherita Tesselli (n.2)-Rachele Gusella 6-2, 6-3, Elisabetta Pastore (n.3)-Greta Bighini 6-4, 6-2.

Under 14 maschile, tabellone finale, primo turno: Federico Montuschi-Pietro Rambelli 6-4, 6-1, Marco Bonora-Davide Bendandi 6-2, 6-0, Giacomo Forti-Riccardo Granone 6-3, 6-0, Giulio Matteo Barani-Riccardo Degli Angeli 6-7 (3), 6-3, 10-3, Giulio Zama-Manuel Monterastelli 7-5, 6-3. Secondo turno: Leonardo Satta-Ludovico Zammarchi 6-4, 6-3, Gianmaria Marchi-Federico Emanuelli 6-3, 7-6 (5), Elia Naldi-Filippo Giovanelli 6-2, 6-1.