Tennis, Mattia Sena vince al Cicconetti

Sui campi del Ct Cicconetti è alle battute finali il torneo giovanile, il trofeo “Design Patrimoniale” Under 12 e 16, maschile e femminile. Nel femminile Under 12 la prima finalista è Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione) che ha battuto Agnese Casalini (n.2) 6-4, 6-3.

Nell’Under 12 maschile finale derby del Ct Cicconetti tra due talenti: vittoria di Mattia Sena su Mattia Gaggi 6-1, 6-1. Semifinali: Mattia Sena-Gioele Romboli (n.1) 6-0, 6-1, Mattia Gaggi-Achille Amadio (n.2) 6-0, 6-1.

Nell’Under 16 maschile quarti: Samuel Cavallini-Daniele Vittoria 6-4, 6-4.

Intanto è partito il trofeo “Design Patrimoniale” Under 14, maschile e femminile. Nel maschile (17 iscritti) si parte con il primo tabellone nel quale il n.1 è Riccardo Tarricone, n.2 Marco Pirini. Nel tabellone finale n.1 Francesco Zanzini, n.2 Giacomo Manuzzi.