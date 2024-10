Tennis, Mattia Sartoni vince il Rodeo d’Autunno al Russi Sporting Club

RUSSI. Neppure le bizze di Giove Pluvio (particolarmente frequenti, purtroppo, di questi tempi) hanno impedito la disputa del Rodeo d’Autunno, torneo weekend di terza categoria maschile organizzato dal Russi Sporting Club (32 i giocatori ammessi in gara, numero massimo previsto dal regolamento, sui 38 che si erano iscritti).

Alla luce dell’ordinanza comunale di chiusura degli impianti per la giornata di sabato 19 novembre emessa a seguito dell’allerta meteo, la manifestazione è dunque slittata di 24 ore, con le fasi decisive andate in scena nella serata di lunedì 21 dopo il fitto cartellone di incontri programmato per domenica sui campi in terra battuta (coperti da pallone pressostatico) di Largo Bersaglieri, dove venerdì sera si erano svolti i primi match della sezione di 4ª categoria, che promuoveva quattro giocatori al tabellone dei 3ª categoria.

Qui a farsi largo a suon di positivi è stato Mattia Sartoni, partito dal 2° turno e capace di arrivare in fondo senza cedere alcun set. Il 3.3 del Tennis Club Faenza, non inserito nel novero delle teste di serie dal giudice arbitro Paride Gordini, assistito da Antonio Zangaro, ha in particolare eliminato nei quarti con un doppio 4-1 il 3.2 Daniel Dario Capponi (Tc Saliceta), primo favorito del seeding, poi in semifinale ha sconfitto 4-3, 4-1 Gregorio Serini (3.3, Max Tennis Time), quarta testa di serie, per completare il suo percorso netto superando 4-1, 4-2 Michele Mandes (3.3, Virtus Bologna), terza forza del tabellone, approdato alla finale piegando 4-1, 1-4, 10-3 il pari classifica Stefano Agostino (Davis Tennis Team).

Risultati quarti di finale: Mattia Sartoni (3.3) b. Daniel Dario Capponi (3.2) 4-1, 4-1, Gregorio Serini (3.3) b. Ivan Gardini (3.3) 4-3, 4-0, Michele Mandes (3.3) b. Bernardino Albertazzi (3.4) 4-3, 4-1, Stefano Agostino (3.3) b. Alessandro Cortesi (3.2) n.d.