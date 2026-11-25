FANO. I giocatori romagnoli protagonisti nel torneo nazionale Under 10-12-14-16 maschile organizzato dal Tennis Team Fano con la formula Rodeo. Nell’Under 10 maschile semifinale per Francesco Di Lena (Ct Rimini) che ha battuto Lorenzo Burbi per 1-4, 4-2, 7-1 prima di cedere 2-4, 4-3, 7-1 a Matteo Mazzanti che poi ha vinto il torneo. Nell’Under 12 maschile successo di Mattia Gaggi. Il portacolori del Ct Cicconetti, testa di serie n.1, ha sconfitto in finale con un netto 4-0, 4-0 Giovanni Genghini (Ct Casalboni) che aveva guadagnato la finale superando 2-4, 4-0, 10-8 Guglielmo Placucci.