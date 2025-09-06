Tennis, Matteucci nei quarti a Pinarella

Dopo Davide Sgarzi e Fabio Altadonna anche Emanuele Matteucci si qualifica per i quarti nel torneo di 4° categoria organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Sesto turno: Cristiano Pinna (4.2)-Andrea Bernardi (4.1) 7-5, 6-2, Massimo Castori (4.2)-Alessandro Nanni (4.4) 6-2, 6-1, Gianluca Cerchierini (4.2)-Dario Ventura (4.5) 6-3, 6-2, Claudio Gualdi (4.3)-Leone Bertaccini (4.2) 6-0, 7-5. Ottavi: Fabio Altadonna (4.3)-Andrea Lombardini (4.1, n.5) 3-6, 6-3, 10-5, Emanuele Matteucci (4.1, n.8)-Stefano Rossi (4.1) 6-3, 2-6, 10-6,Femminile terzo turno: Chis Frida Rodica (Nc)-Maura Zanchi (4.4) 6-3, 6-3, Donatella Piccinini (4.3)-Giulia Donattini (4.3) 6-2, 6-4.