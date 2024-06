Tennis, Matteo vince il derby dei fratelli Nibbio al Ct Zavaglia

Roberto Nibbio contro Matteo Nibbio, due fratelli, in finale nel torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, un torneo che ha riservato piacevoli spunti agonistici, dotato di 300 euro di montepremi. Il titolo è andato a Matteo Nibbio che si è imposto per 6-3, 6-0.

In semifinale i due portacolori del Ravenna Sport Center sono stati protagonisti: Roberto Nibbio ha sconfitto Giovanni Chiapponi, altro portacolori del Ravenna Sport Center, per 5-7, 6-3, 10-6, Matteo Nibbio ha vinto per il forfait del 4.2 Mirco Boschi.

Quarti: Roberto Nibbio (4.4)-Alex Bonsi (4.3) 6-4, 6-0, Giovanni Chiapponi (4.4)-Claudio Moni (4.5) 6-1, 7-6, Mirco Boschi (4.2)-Emanuele Cedioli (4.2) 7-5, 6-0, Matteo Nibbio (4.1, n.2)-Martino Cotti Quaglio (4.1, n.7) 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è stato Ottaviano Turci.