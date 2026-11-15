Tennis, Matteini vince al Ten Sport

Pietro Matteini e Federica Matteucci vincono il torneo di 3° categoria organizzato dal Ten Sport Center. Il portacolori del Ct Cicconetti ha battuto in finale 6-4, 6-2 Lorenzo Ravaglia (Ct Massa). Semifinali: Lorenzo Ravaglia (3.1, n.3)-Riccardo Briganti (3.1, n.2) 6-4, 6-2, Pietro Matteini (3.1, n.4)-Diego Gentile (3.1, n.1) 6-1, 6-2.
Nel femminile Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy) si è imposta nel match-clou su Anastasia Lugaresi (Ct Cesena) 6-2, 1-6, 10-6. Semifinali: Matteucci-Foschini 6-3, 6-1, Lugaresi-Pastore 6-0, 6-3.