Tennis, Matteini, Prati e Giugliano avanti a Riccione

Verso la conclusione il tabellone di 3° categoria nella settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi. Avanzano nel tabellone di 3° Pietro Matteini (Ct Cicconetti), Luca Prati (Tc Ippodromo Cesena) e due portacolori del Misano Sporting Club, Jeremiah Tiger Pfister e Guido Giugliano.
Tabellone di 3°, terzo turno: Ernesto Stentella Liberati (3.3)-Gian Nicola Lonfernini (3.5) 6-1, 7-5, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-4, 5-7, 10-6, Leonardo Bertozzi (3.3)-Giovanni Fabiani (3.5) 6-4, 6-2, Loris Tomassetti (3.3)-Matteo Silvagni (4.1) 5-7, 6-1, 10-6, Pietro Matteini (3.4)-Isaac Casalboni (3.3) 6-3, 6-1, Luca Prati (3.4)-Jacopo Canini (3.3) 6-3, 6-2, Marco Faoro (3.3)-Stavros Papageorgiou (3.4) 1-6, 6-1, 10-7, Jeremiah Tiger Pfister (3.3)-Francesco Serafini (3.4) 7-5, 6-4, Giacomo Bartolucci (3.3)-Marco Bernardini (3.5) 6-3, 6-1, Guido Giugliano (3.3)-Pietro Corbelli (3.5) 6-3, 4-6, 10-2, Emanuele Ascani (3.2)-Gabriele Rondinini (3.4) 6-2, 6-3, Diego Cencini (3.2)-Nicolò Ceccarelli (3.3) 7-6 (5), 6-3.