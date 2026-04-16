Tennis, Matteini e Monti al 4° turno al Paradiso

Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Conquista il 4° turno per Alessandro Monti (Ct Cesena), nel femminile avanza Luigia Rasi (Tc Ippodromo). Tabellone finale, secondo turno: Samuele Visotti (3.5)-Nicolò Brugioni (4.1) 6-2, 6-7 (5), 10-6, Giorgio Castelli (3.5)-Luca Continelli (4.1) 4-6, 6-4, 10-3, Matteo Rossi (3.4)-Mattia Graffiedi (3.5) 6-4, 2-6, 10-7, Simone Di Cino (3.5)-Francesco Bagli (3.4) 6-7 (5), 6-2, 10-7, Pietro Corbelli (4.1)-Renzo Faedi (3.4) 7-5, 6-2, Giuseppe Leoncini (4.1)-Nicola Ravera (3.4) 6-2, 2-0 e ritiro.
Terzo turno: Pietro Matteini (3.3)-Tommaso Lombardi (3.3) 7-5, 6-1, Alessandro Monti (3.3)-Filippo Pracucci (4.1) 7-6 (4), 6-3.
Femminile, secondo turno: Aurora De Vincenzo (4.4)-Stella Della Bartola (4.5) 6-3, 6-1, Danila Diano (4.4)-Elisa Gentili (4.5) 6-2, 6-2, Frida Rodica Chis (4.4)-Olha Skrylnyk (4.4) 4-6, 4-1 e ritiro. Terzo turno: Luigia Rasi (4.4)-Monica Rossi (4.3) 6-3, 7-5.