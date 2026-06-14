Tennis, Matilde Rava in finale a Torre Pedrera

Prosegue il torneo Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Nell’Under 10 femminile in finale Matilde Rava (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) che ha battuto Giulia Galan 6-1, 6-4. Under 10 maschile, turno di qualificazione: Edoardo Alessi-Nicolò Castori 6-0, 6-0.
Under 12 maschile, turno di qualificazione: Leonardo Di Marco-Roberto Battarra 6-1, 6-0, Davide Pagliarani-Francesco Giangiulio 6-4, 6-2, Michele Cortesi-Guido Fabbri 6-4, 6-0, Federico Cecchi-Enea Amir Donini 6-2, 1-6, 10-6, Diego Cavalli-Marco Candido 6-0, 6-0.