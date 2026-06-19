Tennis, Matilde Rava e Thomas Mancini vincono l’Under 10 dell’Up Torre Pedrera

RIMINI. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Il torneo è diretto dal giudice di gara Stefano Zanni (direttrice di gara Isabella Telesca).
Nell’Under 10 femminile successo di Matilde Rava (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) in finale su Emma Liera (Tennis Team Fano) per 6-3, 7-5. Semifinali: Matilde Rava-Giulia Galan 6-1, 6-4, Emma Liera-Martina Montebelli 6-0, 6-0.
Nell’Under 10 maschile finale tra Francesco Di Lena (Ct Rimini) e Thomas Mancini (Tc Riccione). Vittoria di Thomas Mancini per 7-5, 6-0.
Semifinali: Francesco Di Lena-Elia Pini 6-3, 6-1, Thomas Mancini-Martin Pennacchini 6-0, 6-1.
Nell’Under 12 maschile semifinali per Achille Amadio ed Andrea Magnoni.
2° turno: Giovanni Genghini-Leonardo Di Marco 3-2 e ritiro, Alessandro Bisi-Leonardo Giovanardi 7-6, 6-3. Quarti: Achille Amadio (n.3)-Alexandr Marchevskiy 6-3, 0-6, 10-4, Andrea Magnoni (n.2)-Fabio Medri 6-2, 6-3.
Nell’Under 12 femminile finale tra Rebecca Dall’Olio (Ct Pavullo) e Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione).
Semifinali: Rebecca Dall’Olio (n.1)-Vittoria Pracucci 6-2, 7-5, Stefania Medeea Samoila (n.2)-Mia Petrini 6-2, 2-6, 10-5.