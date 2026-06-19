Tennis, Matilde Rava e Thomas Mancini vincono l’Under 10 dell’Up Torre Pedrera

Tennis
La premiazione del torneo Under 10 femminile all’Up Tennis
La premiazione del torneo Under 10 femminile all’Up Tennis

RIMINI. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Il torneo è diretto dal giudice di gara Stefano Zanni (direttrice di gara Isabella Telesca).

Nell’Under 10 femminile successo di Matilde Rava (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) in finale su Emma Liera (Tennis Team Fano) per 6-3, 7-5. Semifinali: Matilde Rava-Giulia Galan 6-1, 6-4, Emma Liera-Martina Montebelli 6-0, 6-0.

Nell’Under 10 maschile finale tra Francesco Di Lena (Ct Rimini) e Thomas Mancini (Tc Riccione). Vittoria di Thomas Mancini per 7-5, 6-0.

Semifinali: Francesco Di Lena-Elia Pini 6-3, 6-1, Thomas Mancini-Martin Pennacchini 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 maschile semifinali per Achille Amadio ed Andrea Magnoni.

2° turno: Giovanni Genghini-Leonardo Di Marco 3-2 e ritiro, Alessandro Bisi-Leonardo Giovanardi 7-6, 6-3. Quarti: Achille Amadio (n.3)-Alexandr Marchevskiy 6-3, 0-6, 10-4, Andrea Magnoni (n.2)-Fabio Medri 6-2, 6-3.

Nell’Under 12 femminile finale tra Rebecca Dall’Olio (Ct Pavullo) e Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione).

Semifinali: Rebecca Dall’Olio (n.1)-Vittoria Pracucci 6-2, 7-5, Stefania Medeea Samoila (n.2)-Mia Petrini 6-2, 2-6, 10-5.

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