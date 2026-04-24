Tennis, Matilde Morri trionfa a Conselice

E’ terminato il torneo di 2° categoria del Ct Conselice, maschile e femminile. Nel maschile successo di Pietro Fiori (n.1), portacolori del Green Garden, in finale su Matteo Culcasi (Club La Meridiana) 6-3, 6-2. Semifinali: Fiori (2.7)-Riccardo Verucchi (2.8) 6-2, 6-4, Culcasi (3.1)-Alessandro Granato (2.8, n.2) 6-3, 6-2.
Nel femminile il match-clou metteva di fronte la riminese Matilde Morri (Ct Rimini) e Carlotta Venera (Sporting Club Sassuolo). Successo della riminese per 6-3, 7-5. Semifinale: Carlotta Venera (2.8)-Alice Stella (2.7, n.1) 6-3, 7-6, Matilde Morri (2.8, n.2)-Angie Bentini (2.8, n.3) 6-2, 6-4.