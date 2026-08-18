Tennis, Matilde Montagna avanti al Cerri

Avanza il torneo Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Ct Cerri di Cattolica. A segno nel tabellone di 4° maschile Michelangelo Berretti (Ct Sansepolcro), Pietro Bonacini (La Meridiana), Diego Santini (Ct Corinaldo) e Simone Berdicchia (Virtus Bologna). Maschile, tabellone di 4°, 2° turno: Michelangelo Berretti-Alessandro Saracino 6-2, 6-3, Pietro Bonacini-Lorenzo Falconi 6-1, 6-0, Diego Santini-Lapo Ricciardelli 7-6, 5-7, 10-7, Simone Berdicchia-Noah Escalona 6-4, 6-2.
Femminile, turno di qualificazione: Matilde Montagna-Bianca Fiori 7-5, 6-4.