Tennis, Matacena, Gentiletti, Vellucci al 2° turno a Misano

Avanza il torneo di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club. Brillano all’esordio nel tabellone finale Leonardo Matacena, Giovanni Gentiletti, Stefano Vellucci e Mattia Baschetti. Tabellone finale, primo turno: Leonardo Matacena (4.1)-Davide Capodagli (3.5) 6-0, 6-1, Giovanni Gentiletti (3.5)-Villiam Ricci (3.5) 6-4, 6-1, Stefano Vellucci (3.5)-Federico Magnani (4.1) 6-2, 7-5, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Francesco Mazza (3.5) 1-6, 6-3, 10-1, Mattia Baschetti (3.5)-Federico Tacchi (3.5) 6-1, 6-4.