Tennis, Mastrangelo, Rambelli, Bellavista al 4° turno al Cerri

Va in scena sui campi del Ct Cerri di Cattolica il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile. Nel maschile in evidenza Kevin Mastrangelo, Pietro Rambelli e Andrea Bellavista. Maschile sezione di 4° categoria, terzo turno: Pietro Rovinelli-Alessandro Morigi 4-0 e ritiro, Kevin Mastrangelo-Nicolò Orazi 6-2, 2-6, 10-7, Pietro Rambelli-Federico Balzi 6-1, 6-0, Andrea Bellavista-Riccardo Tarricone 6-1, 6-0. Turno di qualificazione: Elia Samorè (n.3)-Alex Fregnani 6-4, 6-2.

Nel femminile avanzano Bianca Fabbri e Bianca Rasi che battono rispettivamente Sara Silenzi 6-1, 6-0 e Anna Maria Magnani 6-4, 7-5.