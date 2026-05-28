Tennis, Mastrangelo, Ortenzi, Serafini nei quarti al Cerri

Alle battute finali sui campi del Ct Cerri di Cattolica il torneo Under 14, maschile e femminile. Nel maschile quarti per Kevin Mastrangelo, Jonathan Ortenzi, Ludovico Zammarchi e Matteo Serafini: Jonathan Ortenzi-Timofey Levchenko 6-0, 2-6, 10-8, Ludovico Zammarchi (n.4)-Elia Samorè 6-0, 6-1, Matteo Serafini-Diego Barchi 7-6, 6-3.
Nel femminile approda ai quarti Nicole Colonna che negli ottavi ha battuto Waleska Lusini 6-3, 2-6, 10-4.
Intanto da domani al 7 giugno si gioca, sempre sui campi del Ct Cerri, il torneo Under 16, maschile e femminile. Nel femminile n.1 Virginia Arduini, n.2 Chiara Grieci. Nel maschile si parte con la sezione di 4° categoria che vede nel ruolo di teste di serie Alessandro Mainardi, Vittorio Patrignani e Pietro Triassi. Nel tabellone finale n.1 Michele Tonti, n.2 Jacopo Andruccioli.