Tennis, Master Regionale giovanile: Beatrice Cola e Mattia Zammarchi vincono l’Under 10, Martina Pinti e Tommaso Cavassi l’Under 12

REGGIO EMILIA. Sui campi del Circolo Tennis Reggio Emilia è andato in scena il Master del Circuito Regionale giovanile, il trofeo “Chiarino Cimurri”. Vediamo tutti i protagonisti del Master Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.

Nell’Under 10 femminile vittoria di Beatrice Cola. La portacolori del Ct Casalboni ha battuto in semifinale Alice Peretti per 7-5, 6-4 ed in finale Camilla Testa (Ct Rimini) per 6-4, 6-1. Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Zammarchi (Ct Cesena) che ha regolato in semifinale Leonardo Oligeri per 6-4, 3-0 e ritiro ed in finale Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) per 2-6, 6-4, 10-7.

Passiamo all’Under 12. Nel femminile vittoria di Martina Pinti (Club La Meridiana) in finale su Emma Mattone (Ct Casalboni) per 6-3, 6-1. Semifinali: Emma Mattone (n.4)-Giulia Oddone (n.1) 6-4, 6-2. Nel maschile si è imposto Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) che in finale ha battuto Amil Salami (n.4) per 5-7, 6-1, 10-8. Semifinale: Cavassi-Lorenzo Verratti (n.2) 4-6, 6-0, 10-3.

Nell’Under 14 femminile vittoria di Federica Foschi (Virtus Bologna) che in finale ha superato per 6-1, 6-0 Ioana Bala (Tc Riccione), Semifinale: Bala-Caterina Cova (n.2) 3-6, 6-2, 10-3. Nell’Under 14 maschile semifinali per Gianmaria Mussoni (n.1) e Tommaso Pilati (n.4).