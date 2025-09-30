Tennis, Massa, Zavaglia Ravenna e Viserba: la Serie A di vertice è in Romagna

Fulvio Campomori (Ct Massa): «Il Pala Oremplast ci permette di avere spazi, ma più di 100 persone non possiamo ospitare, puntiamo a pubblicizzare le giornate casalinghe. Massa è un paese piccolo, ma per la Serie A coinvolgiamo il pubblico anche da Lugo e Imola, oltre naturalmente ai ragazzi della scuola tennis, per i quali sarà importante vivere questo momento».Fabio De Santis (Tc Viserba): «Noi abbiamo un preciso limite fisico, ma per permettere a tutti di seguire i match anche quest’anno faremo vedere la partita in tv nel maxi schermo all’interno del club. Mi fa piacere che la comunicazione partita con l’Itf proseguirà con l’A2, un’attività senza soluzioni di continuità, poi ci saranno i tifosi in trasferta».