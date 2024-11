Tennis, Massa vince 4-2 l’andata dei play-out di serie A1

Centra il primo successo stagionale in A1 maschile nel momento più importante il Ct Massa Lombarda. Nel match di andata del play-out, la squadra romagnola ha superato 4-2 in casa il Tc Parioli Roma. Domenica prossima ritorno a campi invertiti. Persa per ritiro la partita di Francesco Forti, la formazione capitanata da Michele Montalbini è riuscita comunque a chiudere in vantaggio i singolari. Lorenzo Rottoli dopo appena due game ha avuto via libera per l’infortunio di Gabriele Pennaforti, il 37enne sloveno Blaz Kavcic ha sconfitto 6-3, 6-3 il giovane Gabriele Vulpitta, imitato dall’Under 16 Pietro Ricci, capace di imporsi su Andrea Bessire 6-4, 6-2. Nei doppi la coppia Kavcic-Rottoli non ha lasciato scampo a Francesco Bessire e Grassi 6-1, 6-3, mentre lo stesso Ricci e Filippo Giovannini hanno perso contro Neumayer-Vulpitta 6-3, 4-6, 10-6.