Tennis, Massa, Rimini e San Marino ai play-off in C femminile

Conclusa la prima fase regionale a gironi del campionato di serie C femminile. Nel 3° girone Ct Massa ai play-off, mantiene la categoria il Ct Casalboni, Tc Viserba ai play-out. Nell’ultima giornata il Ct Massa ha pareggiato 2-2 in casa con il Nettuno Tc Bologna: Micol Devescovi-Gaia Donati 6-4, 6-1, Sofia Cadar-Alice Monducci Delucca 7-6 (4), 6-0, Carlotta Canali-Emma Baldassari 6-1, 6-4, Cadar-Donati b. Devescovi-Canali 0-6, 6-3, 10-2.
Pareggio per 2-2 anche tra Tc Viserba e Ct Casalboni: Evelyn Amati-Elisa Pari 6-4, 6-2, Camilla Fabbri-Maria Bianca Bovara 7-6, 6-2, Viola Amati-Sofia Marchetti 2-6, 6-4, 6-0, Gugnali-Fabbri b. Amati-Bovara 5-7, 6-1, 10-5. Classifica: Ct Massa 10, Nettuno Tc Bologna 8, Ct Casalboni 5, Tc Viserba 4, Sportissima Scandiano 0.
Nel 4° girone play-off per San Marino Tennis Club e Ct Rimini, si salva il Tc Riccione, ai play-out il Ct Cacciari. Tc Riccione-San Marino Tennis Club 2-2: Vittoria Muratori-Sandy Mamini 3-6, 6-3, 6-1, Silvia Alletti-Gioia Angeli 6-1, 6-0, Serena Pellandra-Alice Rossi 6-4, 6-4, Muratori-Migani b. Giardi-Pellandra 6-2, 6-4.
Chiude con un successo il Ct Rimini per 3-1 sul Ct Cacciari: Martina Balducci-Emma Tarducci 6-0, 6-1, Valentina Taddia-Alessia Ercolino 4-6, 7-5, 6-0, Matilde Morri-Valentina Benini 6-2, 6-0, Taddia-Pruccoli b. Ercolino-Scheda 7-6, 6-2. Classifica: San Marino Tc 10, Ct Rimini 7, Tc Riccione 6, Ct Cacciari 4, Tc Marfisa 0.