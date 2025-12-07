Tennis, Massa Lombarda campione d’Italia

Il Ct Massa Lombarda è campione d’Italia di tennis a squadre. Il Circolo romagnolo ha conquistato lo storico tricolore sui campi indoor di Torino battendo nettamente 4-1 il Match Ball Firenze. La squadra diretta da Michele Montalbini ha messo al sicuro la vittoria dopo i singolari con i successi di Jacopo Bilardo su Meduri 6-3, 6-1, di Francesco Forti su Ferrari con un doppio 6-3 e di Giulio Zeppieri su Tiffon 6-3, 7-6. Sconfitto Lorenzo Rottoli (4-6, 6-3, 6-4 da Sciahbasi) che però si è riscattato in doppio, regalando assieme a Bilardo il punto decisivo contro Ferrari/Sciahbasi 2-6, 6-4, 10-7.