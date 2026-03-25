Tennis, Massa e San Marino a segno in C femminile

Giocata la seconda giornata del campionato di serie C femminile. Siamo nella prima fase regionale a gironi. Nel 3° girone successo del Ct Massa Lombarda 4-0 sui campi del Ct Casalboni: Crystal Aratari-Ginevra Baldazzi 6-1, 6-2, Gaia Donati-Camilla Fabbri 6-2, 6-3, Sofia Cadar-Sofia Marchetti 6-2, 6-4, Cadar-Aratari b. Gugnali-Lombardi 6-3, 7-6.
Nel 4° girone vittoria del San Marino Tennis Club 4-0 sui campi del Tc Marfisa Ferrara: Silvia Alletti-Alice Gozzi 6-2, 6-2, Sandy Mamini-Laura Garofalo 7-5, 6-4, Talita Giardi-Emma Fergnani Gennari 6-2, 6-1, Alletti-Pellandra b. Gozzi-Garofalo 6-3, 4-6, 10-6. Pareggio 2-2 tra Ct Cacciari e Tc Riccione: Martina Balducci-Gioia Angeli 6-1, 6-1, Alessia Ercolino-Vittoria Muratori 7-6, 7-5, Alice Rossi-Valentina Benini 6-1, 6-0, Muratori-Migani b. Balducci-Carosella 6-4, 7-5.