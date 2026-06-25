Tennis, Massa e Faenza campioni regionali Under 16

Il Ct Massa Lombarda vince il titolo regionale Under 16 maschile a squadre e vola alla fase nazionale di Macroarea. Il Ct Massa sabato scorso ha vinto 2-0 la finale sui campi del Pro Parma Tennis Academy A: Diego Tarlazzi-Sebastiano Mantovani 6-1, 6-3, Marco Giovagnoli-Mattia Pettenati 6-4, 7-5. Il team massese era seguito in Emilia dal capitano e maestro Michele Montalbini.

Anche nel tabellone femminile il titolo regionale rimane in Romagna. Successo del Tc Faenza A che in finale ha vinto 2-1 sui campi dello Sporting Club Sassuolo: Francesca Montorsi-Emma Lanzoni 6-1, 6-0, Angie Bentini-Gaia Migliorini 6-0, 6-1, Lanzoni-Bentini b. Montorsi-Migliorini 6-3, 6-4. Vince la finale per il 3° posto e guadagna così l’accesso alla fase nazionale di Macroarea il Tc Riccione A che ha battuto in casa 2-1 il Ct Massa A: Gaia Donati-Gioia Angeli 7-5, 6-4, Eva Raimondi-Bianca Cecchini 6-4, 6-4, Sabbioni-Angeli b. Donati-Cecchjni 6-1, 3-6, 10-6.