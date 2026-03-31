Tennis, Massa, Casalboni e Cacciari a segno in C femminile

Nella terza giornata del campionato di serie C femminile in grande evidenza Ct Massa Lombarda, Ct Casalboni e Ct Cacciari. Nel 3° girone Ct Massa-Tc Viserba 4-0: Gaia Donati-Bianca Maria Bovara 6-3, 2-6, 6-1, Sofia Cadar-Evelyn Amati 4-6, 6-4, 6-3, Aurora Baldassarri-Sofia Baldani 6-4, 6-2, Cadar-Donati b. Amati-Amati 6-1, 6-4. Ct Casalboni-Sportissima Scandiano 4-0: Camilla Fabbri-Sofia Ceccardi 6-0, 6-0, Sofia Marchetti-Nicole Aldini 6-0, 6-0, Aurora Lombardi-Elena Martinelli 3-6, 7-6 (0), 6-4, Fabbri-Gugnali b. Ferri-Aldini 6-0, 6-0.
Nel 4° girone Ct Cacciari-Marfisa Ferrara 3-1: Martina Balducci-Laura Garofalo 6-1, 6-0, Alessia Ercolino-Alice Gozzi 6-2, 6-1, Emma Gennari Fergnani-Valentina Benini 6-1, 6-3, Carosella-Balducci b. Gozzi-Garofalo 7-6 (1), 2-6, 10-4. Pareggio per 2-2 nel derby tra Tc Riccione e Ct Rimini: Valentina Taddia-Vittoria Muratori 6-4, 7-6, Gioia Angeli-Matilde Morri 6-2, 3-6, 6-4, Francesca Sparnacci-Caterina Pruccoli 6-1, 6-4, Taddia-Pruccoli b. Muratori-Migani 6-3, 0-6, 11-9.