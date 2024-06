Tennis, Massa campione regionale Under 16

Il Circolo Tennis Massa Lombarda ha completato il suo percorso netto nel tabellone a eliminazione diretta Under 16 maschile laureandosi campione regionale e guadagnando di slancio l’accesso alla fase di macroarea, in calendario a metà settembre. Dopo le affermazioni (tutte per 2-0) su Ct Albinea, Ct Cesena Ronconi e Cus Ferrara in semifinale, identico trattamento è stato riservato allo Sporting Club Sassuolo: Pietro Ricci ha lasciato appena due game (6-1, 6-1) a Carlo Paci, mentre Matteo Ceppi ha regolato con un periodico 6-4 Alberto Nicolini rendendo così inutile la disputa del doppio (completa la rosa massese Jacopo Liverani).

A impreziosire il fine settimana per il Ct Massa Lombarda il successo della formazione Under 16 femminile, che nello spareggio per il 3° posto ha piegato 2-1 il Tc Riccione: Sofia Cadar ha liquidato 6-1, 6-2 Francesca Sparnacci, Maria Vittoria Ranieri ha ceduto 7-5, 1-6, 6-4 a Vittoria Muratori, ma nel doppio giocato dalle stesse quattro giocatrici la vittoria per 6-1, 6-2 di Cadar-Ranieri ha consentito al team capitanato da Matteo Versari (Maria Luce Ossani la terza giocatrice) di staccare il pass per la fase di Macroarea.