Tennis, Masi, Battistini, Simoncelli agli ottavi a Rimini

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Rimini. Conquistano gli ottavi Marino Masi, Matteo Battistini, Mauro Della Vittoria e Alessio Simoncelli. Tabellone finale, sesto turno: Marco Fuschillo (4.3)-Marco Gianfrini (4.1, n.8) 7-6 (5), 6-2, Davide Carlini (4.2)-Lorenzo Accreman (4.1, n.7) 5-3 e ritiro, Andrea Mandolesi (4.3)-Alberto Amadio (4.1, n.2) 6-3, 6-4, Pietro Calzolari (4.5)-Leonardo Sanchioni (4.1, n.1) 6-3, 2-6, 10-8, Alessio Simoncelli (4.1, n.9)-Davide Pierini (4.2) 6-2, 6-3, Luca Mazzarini (4.1, n.4)-Patricio Friguglietti (4.4) 6-3, 6-2, Nicola Tassinari (4.1, n.13)-Fulvio Fracassi (4.3) 6-2, 6-3, Mauro Della Vittoria (4.1, n.12)-Adriano Amadio (4.1) 6-2, 6-1, Matteo Battistini (4.3)-Giacomo Francini (4.1, n.6) 4-6, 6-0, 10-5, Marino Masi (4.1, n.10)-Alberto Grassi (4.5) 7-6 (5), 6-4.