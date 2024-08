Tennis, Martinez vince il trofeo “Golfetta” del Ct Rimini

RIMINI. Mateo Nicolas Martinez trionfa nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Rimini, il trofeo “Golfetta”, dotato di 3000 euro di montepremi. Il 2.3 italo-argentino portacolori del Tc Poggibonsi, maestro alla Galimberti Tennis Academy, era il n.4 del seeding riminese ed ha battuto in semifinale il 2.5 Mattia Bandini (Tc Faenza) per 6-3, 7-6 ed in finale il pari classificato faentino Noah Perfetti (n.2) per 6-4, 7-5. Il romagnolo era approdato alla finalissima di domenica battendo 6-2, 6-4 il 2.3 Leonardo Taddia (n.3). Battute finali di notevole qualità, secondo la miglior tradizione di questo torneo che ha visto tre anni fa trionfare Luciano Darderi.

Quarti: Martinez-Andrea Militi Ribaldi (2.3, n.5) 6-3, 6-2, Taddia-Nicola Ravaioli (2.5) 4-6, 6-2, 10-7, Perfetti-Marco Giangrandi (2.7) 6-2, 6-4. Mattia Bandini ha beneficiato del forfait del 2.2 Daniel Bagnolini (n.1).

La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Claudio Scaioli, le premiazioni sono state effettuate dal vicepresidente del Ct Rimini, Fulvio Fracassi.