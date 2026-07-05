Tennis, Martina Orsini ha vinto il Terza del Polisportivo Monti

FORLI’. Si è conclusa con la vittoria di Martina Orsini sui campi del Polisportivo Monti di Forlì il torneo nazionale di 3° categoria femminile limitato al 3° gruppo. Protagoniste del match-clou domenica mattina Beatrice Ficociello (New Sports) e Martina Orsini (Asd Paradiso). Ha vinto quest’ultima per 7-6 (3), 6-1, al termine le premiazioni effettuate dalla giudice di gara, Giulia Paolini, mentre il torneo è stato diretto da Emanuele Cilotti.

Semifinali: Martina Orsini (3.3, n.3)-Letizia Crociati (3.5) 6-2, 6-2, Beatrice Ficociello (3.4)-Miriam Samorì (3.3, n.1) 6-3, 6-4.