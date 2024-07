Tennis, Martina Balducci vince al Cacciari

Martina Balducci batte Giulia Tozzola in una finale molto imolese e si aggiudica il torneo Open femminile sui campi del Ct Cacciari di Imola, il 4° trofeo “Studio Seta”. In finale la 2.7 del Ct Cacciari si è imposta 6-4, 6-3 su Giulia Tozzola al termine di un match piuttosto equilibrato e giocato davanti a una bella cornice di pubblico. Nelle semifinali Martina Balducci ha battuto 6-3, 6-4 nel derby romagnolo la giovane 2.7 cesenate Chiara Bartoli. Nella parte bassa del tabellone la 2.5 Giulia Tozzola ha travolto 6-0, 6-0 in semifinale la 2.6 Elena Schueuer (Tennis Modena). Quarti: Martina Balducci (2.7)-Anita Picchi (2.5, n.1) 6-1, 6-1, Chiara Bartoli (2.7)-Carolina De Poli (2.8) 6-3, 6-1, Elena Schueuer (3.6, n.3)-Valentina Benini (3.2) 6-2, 6-2, Giulia Tozzola (2.5, n.2)-Gaia Donati (2.7) 6-3, 6-4.